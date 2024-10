Le Guardie Campestri sventano un furto di olive, ladri in fuga

In vista dell'inizio della campagna olearia '24, lehanno incrementato la propria attività di controllo nell'agro. Ad essere colpiti, in questo periodo, sono gli olivicoltori e proprio lunedì è stato sventato un furto di olive: i malviventi sono riusciti a fuggire, recuperati oltreL'episodio è accaduto alle ore 18.30 di lunedì, quando una pattuglia delcittadino, nel corso di un quotidiano servizio di perlustrazione delle campagne giovinazzesi, in un fondo agricolo in località Sant'Antonio, a ridosso del centro abitato, ha intercettato delle persone intente a raccogliere olive. Alla vista dell'auto di servizio, però, hanno abbandonato il raccolto - due sacchi di olive che avevano nascosto in maniera preventiva dietro un muro a secco - e sono fuggite a piedi.L'attenta ispezione dei luoghi, da parte dei vigilantes comandati sul campo dal capitano, ha portato alla scoperta, oltre alla refurtiva - pari a- di numerose attrezzature per la raccolta, fra sacchi, teli e verghe, tutte sottoposte a sequestro a carico di ignoti. Dei balordi, sino a questo momento, nessuna traccia: sono riusciti a fuggire, dileguandosi a piedi nelle campagne. Le olive, invece, sono state consegnate al legittimo proprietario.«L' unica forma di deterrenza al fenomeno dei furti - fanno sapere dal- è l'intensificazione dei controlli e la collaborazione da parti degli agricoltori». Per questo motivo, leinvitano a segnalare qualsiasi attività illecita al numero di pronto intervento, un'arma di repressione incisiva.