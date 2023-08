2 foto I ladri cannibalizzano due auto nelle campagne. Disturbati, scappano

Probabilmente si tratta dell'ennesimo furto di pezzi di ricambio su commissione. Ma stavolta ai cannibali delle auto non è andata bene. Quando avevano iniziato a smontarle, sono stati costretti alla fuga, forse disturbati dall'arrivo di una pattuglia delle. I malviventi, invece, sono fuggiti a piedi fra i campi.L'ennesimo episodio di auto cannibalizzate per vendere i pezzi di ricambio sul mercato nero è avvenuto nei giorni scorsi nelle campagne di Giovinazzo, all'interno di un fondo agricolo in località Bregonia. Qui i malviventi, forse colti di sorpresa dal passaggio dei vigilantes delcittadino, nell'ambito delle quotidiane attività di contrasto finalizzate al contrasto dei fenomeni criminali connessi con i reati predatori e i furti, hanno desistito e sono scappati solo conLe due auto recuperate, infatti - unaprovento di un furto denunciato a Santo Spirito e unarubata a Giovinazzo -, erano quasi integre (i ladri, questa volta, non hanno fatto in tempo a smontarle completamente), nonostante i numerosi danni riscontrati all'interno. Sul posto, per i rilievi sulle auto e gli accertamenti, è arrivata laa cui sono delegate le indagini per risalire agli autori del furto. Al vaglio pure le immagini di videosorveglianza.Intanto, con l'estate ormai agli sgoccioli, gli agricoltori tornano a chiedere più controlli: «Un grazie alleche si sono dimostrate tempestive. Ma non possiamo pretendere una pattuglia in ogni fondo, soprattutto in vista del periodo oleario - sostiene uno di loro -. Servirebbero».