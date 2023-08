2 foto Recuperate altre due auto cannibalizzate: un business senza fine

Auto rubate, cannibalizzate e infine abbandonate nelle campagne di: sono due le carcasse di auto recuperate dalle. Quel che resta delle vetture - unaed unarubate rispettivamente a Bitonto e Bari - era stato abbandonato in un terreno in località Enziteto del Vecchio.I vigilantes del capitano, nella mattinata di ieri, nell'ambito delle attività di contrasto ai reati predatori, hanno rinvenuto le auto, le ennesime scocche depredate di ogni elemento (sportelli, motore e componentistica varia), spolpate di numerosi pezzi di ricambio e, poi, abbandonate in aperta campagna. Sul posto, dopo la segnalazione arrivata al, è intervenuta una volante dellaper i consueti rilievi, a cui seguiranno gli accertamenti.Insomma neanche il periodo estivo riesce a fermare i ladri d'auto e non si ferma neppure l'attività di rivendita a pezzi dei veicoli che poi prendono il volo. Nell'agro di Giovinazzo è pienamente operativa la catena di smontaggio delle auto rubate: un'area - un vera officina a cielo aperto, un'immagine desolante della situazione cittadina - in cui trasportare i veicoli rubati per poterli smembrare e infine ,attraverso i circuiti dei demolitori compiacenti, vendere i pezzi sul mercato clandestino.Da fine luglio ad inizio agosto, sono già sei le automobili rubate e infine smontate rinvenute fra le campagne di Giovinazzo (due) e di Terlizzi (quattro). Una banda specializzata che agisce nel cuore della notte che istanno cercando di contrastare con alcuni servizi finalizzati a prevenire i reati di natura predatoria.