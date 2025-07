Don Riccardo Agresti è il vincitore del Premio Nazionale Don Uva 2025

Emozioni, musica e testimonianze forti hanno illuminato la quinta edizione del Premio Nazionale Don Uva, che si è svolta ieri sera, 2 luglio, nel suggestivo scenario del Piazzale della Basilica di San Giuseppe, a Bisceglie.L'edizione 2025 ha conferito il prestigioso riconoscimento a Don Riccardo Agresti, sacerdote della diocesi di Andria, per il suo impegno concreto a fianco di persone che hanno vissuto l'esperienza del carcere. Con il progetto "Senza Sbarre", realizzato nella masseria San Vittore e sostenuto dalla cooperativa "A Mano Libera", Don Agresti ha saputo costruire una comunità che accoglie, forma e reinserisce nella società detenuti ed ex detenuti, attraverso percorsi di lavoro agricolo e artigianale.Una testimonianza viva di giustizia sociale e carità operativa, già riconosciuta anche dalla Corte di Appello di Bari e dalla Procura Generale, che nel 2023 hanno premiato Don Agresti per il suo contributo all'antimafia sociale.Il Premio Don Uva, ispirato alla missione del Venerabile Don Pasquale Uva – sacerdote, medico e fondatore di opere a servizio degli ultimi – celebra ogni anno personalità che, con spirito di servizio e amore concreto, traducono in azione i valori della solidarietà e della dignità umana.La serata, arricchita dall'esibizione dell'Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli, con la straordinaria partecipazione del giovane talento Nurie Chung, ha offerto un percorso musicale intenso e coinvolgente, tra lirica, canzone italiana e rock internazionale. Alla conduzione, le voci familiari di Safiria Leccese e Alfredo Nolasco, che hanno accompagnato il pubblico tra momenti artistici e riflessioni profonde.Il Premio Nazionale Don Uva è promosso da Universo Salute – Gruppo Telesforo, in collaborazione con Fondazione S.E.C.A., Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza e Libri nel Borgo Antico, con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia BAT e Comune di Bisceglie.Un'edizione che ha saputo coniugare arte, fede, impegno civile e che, ancora una volta, ha rinnovato l'attualità del messaggio di Don Uva: mettere al centro gli ultimi, per costruire una società più giusta e umana.