"Domenica in Bici", la Pro Loco organizza evento per il 21 maggio

Laha risposto all'invito della Città Metropolitana per svolgere un ruolo determinante, in accordo con il Comune di Giovinazzo, per l'organizzazione dell'eventoDopo le tappe di Acquaviva delle Fonti, Noicattaro, Adelfia, Palo del Colle e Bitonto, ilprossimo, infatti, ci sarà l'occasione di conoscere meglio il patrimonio paesaggistico e storico-culturale di Giovinazzo, con un'ampia passeggiata su due ruote nell'agro di Giovinazzo.Di seguito il programma:-raduno ore 9.30 presso la Velostazione P.zza Stallone nei pressi della Stazione Ferroviaria;-partenza ore 10.00 alla scoperta delle chiese dell'agro giovinazzese, affidata alla giuda turistica della Pro Loco, Dott.ssa Marianna Paladino;-sosta ristoro ore 12.00/13.00 presso azienda olearia per degustazione.Tutte le informazioni per prenotarsi saranno fornite dalla Pro Loco di Giovinazzo APS, in piazza Umberto , dal lunedì al sabato, dalle 18.00 alle 20.00, o chiamando il numero 350 5936607 .