Nuvole minacciose in campagna
Domenica con venti meridionali e possibili piogge su Giovinazzo

Temperature massime in risalita

Giovinazzo - domenica 25 gennaio 2026
Temperature massime in risalite in questa ultima domenica di gennaio, che si attesteranno sui 16° grazie a correnti meridionali moderate. Giornata caratterizzata da prevalenza di nuvolosità e possibili brevi rovesci all'ora di pranzo e nel primo pomeriggio. Mare molto mosso, a tratti agitato. Serata con ampie schiarite e minime della notte sui 9°. Leggero calo termico lunedì 26 gennaio.

DOMENICA 25 GENNAIO
SOLE - Sorge: 7:10, Tramonta: 16:58
LUNA - Leva: 10:15, Cala: 0:01 - Gibbosa crescente
