Diocesi in festa per i 16 anni di episcopato di Mons. Cornacchia

Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa con cui la diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Ruvo e Terlizzi porge i propri auguri al vescovo,, per il 16esimo anno di Episcopato.«Per i 16 anni di Episcopato di Monsignor Domenico Cornacchia, la diocesi porge a sua Eccellenza gli auguri e assicura la preghiera per il suo ministero episcopale a servizio della nostra Chiesa. Il 22 settembre 2007 l'Arcivescovo Giacinto Berloco, insieme ai co-consacranti i Vescovi Mario Paciello e Francesco Zerrillo, consacrava Vescovo Mons. Cornacchia nella piazza antistante la splendida Cattedrale di Altamura. Da allora con instancabile zelo il nostro Vescovo si è speso per il bene dei suoi sacerdoti e per la crescita del popolo affidatogli. Auguriamo a Lui di continuare a servire il Signore in letizia».Auguri a cui si unisce la nostra redazione.