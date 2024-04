"Sort, fertéune e...", successo per la commedia de I Nipoti della Nonna

Powered by

Sono state già cinque le repliche della compagnia teatrale amatoriale deall'interno dell'Auditorium "don Tonino Bello". Cinque repliche seguitissime della commediainiziate il 7 aprile scorso e che culmineranno il 4 ed il 5 maggio con le ultime due rappresentazioni.Tutte le informazioni per i biglietti e le prenotazioni si possono ricevere dalle 19.00 alle 20.00, dal lunedì al venerdì, all'interno dell'Auditorium stesso, oppure contattando la compagnia attraverso le pagine social de I Nipoti della Nonna.La commedia è frutto della regia di Tommaso Caccavo ed è curata da Gino Piccininni, alle luci ed all'impianto audio Giancarlo Carta, mentre la scenografia è stata ideata da Marianna Ignomiriello. In scena 13 personaggi che animano la scena con battute e situazioni esilaranti che hanno divertito le centinaia di spettatori che hanno assistito alle prime repliche.Un modo piacevole per passare una serata di inizio maggio.