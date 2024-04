La Settimana Santa di Molfetta sulle Uova aerografate di Nicola Giotti

La dolcezza si è trasformata in luce a Molfetta con la mostra d'arte sacra del pasticcereche si è inaugurata ieri sera. Protagoniste dell'esposizione, allestita nella cornice di Torrione Passari, sono le uova aerografate, interamente fatte di cioccolato, che raffigurano le statue della Settimana Santa molfettese. Una novità assoluta sul panorama nazionale, finalizzata a dare massimo valore al cibo e alla laboriosità degli artigiani.«Attraverso la maestria del lavoro artigiano, il massimo dono della natura del Signore, che è il cibo, viene elevato alla dignità di opera d'arte - spiega Giotti - l'ambientazione contribuisce a rendere l'esposizione un vero e proprio cammino verso la luce».Proprio quest'ultimo rappresenta, infatti, il filo conduttore dell'iniziativa, la cui permanenza in città è prevista fino al prossimo 24 maggio: la lucentezza caratteristica delle uova è anche il simbolo di speranza che dà il nome alla mostra, "Via lucis".Il progetto è stato promosso dalla Fondazione musicale "Vincenzo Maria Valente" di Molfetta con Confartigianato Bari-Bat-Brindisi e con il patrocinio del Comune di Molfetta.«Ringrazio la Fondazione Valente e la città di Molfetta, in particolar modo l'assessore alla Cultura Giacomo Rossiello - conclude Giotti - per aver fatto sì che questa iniziativa diventasse realtà»."Via lucis", a ingresso libero, si può visitare dal martedì alla domenica, dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Il sabato e la domenica è disponibile anche nella fascia oraria 10:00-13:00.