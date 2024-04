Diocesi in festa per i 48 anni di sacerdozio di Mons. Cornacchia

«Oggi la chiesa diocesana celebra il 48° anniversario di ordinazione sacerdotale di Mons. Domenico Cornacchia.Con gratitudine e ammirazione, vogliamo esprimere i nostri più sinceri auguri al nostro pastore per questo anniversario. Ringraziandolo per la sua dedizione e il suo servizio alla nostra diocesi. Che il Signore continui a benedirlo con saggezza, forza e gioia nel suo ministero. Auguri, Mons. Domenico!».Così la Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi in un comunicato ufficiale fa gli auguri al pastore delle quattro città, una guida spirituale amata a Giovinazzo dove è sempre accolto con grande rispetto e gratitudine per la sua opera.