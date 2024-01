Epifania di Nostro Signore, Mons. Cornacchia a Giovinazzo

Santa Messa in Concattedrale

Powered by

La Chiesa Cattolica festeggia oggi, 6 gennaio,, festa cristiana che celebra la rivelazione (teofania) di Dio incarnato come Gesù Cristo.Questa mattina, alle 10.30, nella Concattedrale di Santa Maria Assunta, la celebrazione eucaristica sarà presieduta davescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Una ulteriore occasione della comunità parrocchiale per stringersi intorno ai suoi pastori.Le sante messe di domenica 7 gennaio si svolgeranno regolarmente alle 10.15 ed alle 18.30, come da programma invernale.