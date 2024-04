Al via i playout dell’AFP Giovinazzo

Prima gara dei playout per l'I biancoverdi rincorrono la salvezza partendo da Monza per la seconda giornata della poule che determinerà quale compagine retrocederà in A2 e quali invece resteranno in massima serie.L'ha riposato lo scorso sabato ma ha chiuso la regular season con un'importante vittoria, la prima e unica al PalaPansini, che ha ridato fiducia ed entusiasmo ad un ambiente inevitabilmente condizionato dal penultimo posto, dalle 19 sconfitte e dalle 154 reti subite. Due settimane fa l'ormai insperato successo per 6-2 contro il Sandrigo Hockey 1968; in rete Rubio Civit, capitano in attesa del rientro di un Le Berre acciaccato, doppietta per Mura, quinto nella classifica finale dei marcatori, e tripletta per Colamaria, nominato nel best five di giornata e diventato via via una pedina fondamentale.Nella prima giornata dei playout l'ha battuto l'Hockey Breganze 5-1, con due reti di Zucchetti, due di Tamborindegui e una di Uva. L'affermazione, concretizzatasi nel secondo tempo, ha consentito alla squadra allenata da Tommaso Colamaria di compiere un balzo in avanti verso la salvezza, visto già il vantaggio di partenza per via della classifica (con i punti dimezzati) portata in dote dalla stagione regolare.Nel corso della annata sportiva, Giovinazzo e Monza si sono incontrate due volte con esiti opposti. Nel girone d'andata i brianzoli hanno vinto 10-4 e la sconfitta così pesante ha interrotto bruscamente una crescita che aveva lentamente iniziato la formazione di Marzella. Al ritorno, due mesi fa, un 4-3 ha invece regalato ai pugliesi la seconda vittoria stagionale.Portare a casa punti dalla sfida di questa sera consentirebbe all'AFP Giovinazzo, sfavorita dai pronostici, di uscire dalla posizione di maggior indiziata per la retrocessione.