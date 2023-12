Incontro di preghiera con Mons. Cornacchia in una RSA di Giovinazzo

L'attenzione verso le persone fragili, sia giovani che anziane, durante il periodo che ha portato al Natale, ha racchiuso in sé il senso profondo della parola solidarietà.Un intenso momento di preghiera, nel quale è stata inserita la piccola celebrazione per la nascita di Gesù Bambino, si è svolto nella mattina di sabato 23 dicembre nell'a Giovinazzo.Nell'iniziativa è stata inserita la celebrazione della Santa Messa officiata da, vescovo della Diocesi Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, svoltasi nella Chiesa delle suore missionarie. Alla Messa hanno partecipato i familiari e tutto il personale di Charisma, società cooperativa sociale onlus che gestisce Servizi rivolti ad anziani, minori e a disabili.Il momento carico di emozioni è stato principalmente rivolto sia agli anziani ospiti della struttura, sia ai bambini e alle mamme della Comunità Educativa Talenti, struttura residenziale per minori con accoglienza pubblica, presente sul territorio cittadino. Presente anche una equipe di operatori qualificati che si occupano delle esigenze dei piccoli residenti, accudendoli e mettendo in campo finalità educative e sociali in forma continuativa. Nei suoi saluti la Presidente della Cooperativa Charisma, Maria Luigia Paparella, ha ricordato che l'attivazione del servizio offerto dalla Rsa "Chicco di Frumento" è al suo sesto anno.La Rsa è riferimento per Giovinazzo e per i comuni limitrofi nell'assistenza qualificata, competente e amorevole di anziani non autosufficienti. In rappresentanza della massima assise cittadina ha partecipato all'incontro Francesco Cervone, Presidente del Consiglio comunale della nostra città. Un segno questo di attenzione e di sostegno nei confronti di fasce della popolazione più deboli.