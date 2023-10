A Giovinazzo la Veglia per la Pace

In questo momento storico, in molte persone scaturisce in modo spontaneo la necessità di fermarsi a riflettere e a pregare per la pace.Un momento di interesse cittadino sarà la veglia di preghiera, un incontro ricco di suggestione e spiritualità, che si terrà martedì 17 ottobre alle ore 20.00 nella parrocchia Concattedrale, vicaria di Giovinazzo. La Veglia, che sarà presieduta dal vescovo Mons. Domenico Cornacchia, è supportato dalla Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinezza e Terlizzi e s'inserisce nellaNella Concattedrale di Santa Maria Assunta i fedeli potranno affidare le loro preghiere alla Madonna di Corsignano e porle sotto il suo manto santo. L'attenzione sarà rivolta a tutte le persone che soffrono nel mondo in questo momento drammatico funestato dalle guerre, con particolare riferimento alla tragica situazione della guerra in Palestina ed Ucraina.Il momento di preghiera vedrà coinvolte le associazioni laicali, le Confraternite, tutte le parrocchie con la presenza dei sacerdoti, dei diaconi e dei religiosi della città. Alla Veglia di preghiera per la Pace tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.