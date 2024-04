Morto Michele Caricato, il portiere scudetto dell'AFP Giovinazzo

È morto nel corso della notte all'età di 69 anni, ex portiere dell': originario di Bari, vinse l'unico tricolore nella storia della squadra biancoverde durante la stagione 1979/80. Suil club s'è unito al cordoglio di familiari, sportivi e simpatizzanti: «Insieme piangiamo la sua scomparsa».Nato nel 1955 a Bari, città dove risiedeva,, fratello di Antonio, arrivò a Giovinazzo dall'Enel Bari, nel lontano 1976, quando giocava in serie B, sino a diventare uno degli assoluti protagonisti della favola sui pattini a rotelle d'Italia. Elegante e molto reattivo, fu lo storico guardiano dei pali biancoverdi: davanti a lui suo fratello, la "coppia più bella", completavano lo starting-five che subito diventò il mantra di tutti gli sportivi giovinazzesi.La stagione che avrebbe cambiato il corso degli eventi fu il 1979/80, quella in cui Giovinazzo arrivò dove non avrebbe mai lontanamente immaginato e si vestì di tricolore. Il club, su, lo ricorda così: «L'AFP Giovinazzo piange la scomparsa diche ha rappresentato la storia della nostra società per il suo valore sul campo e per i suoi valori come persona. Insieme abbiamo fatto un pezzo di strada che ha portato la nostra società a vincere in Italia e in Europa».E «di questo, caro Michele - sottolinea il club -, te ne saremo eternamente grati. Porgiamo le più sentite condoglianze a tutta la sua famiglia e a Nino Caricato, suo fratello e compagno in campo di mille battaglie!». I funerali si svolgeranno venerdì pomeriggio alle ore 17.00, a Bari, presso la chiesa Santa Maria delle Vittorie.