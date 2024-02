Monsignor Cornacchia compie 74 anni

Oggi, 13 febbraio 2024, è una giornata speciale per la nostra Chiesa diocesana: il nostro pastore,festeggia il suo. Vogliamo rendere omaggio al suo ministero episcopale e alla sua testimonianza di fedeltà e di zelo.è nato ad Altamura il 13 febbraio 1950 e ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale il 24 aprile 1976. Consacrato vescovo Il 22 settembre 2007. Dal 2016 è il Vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, dove svolge con dedizione e impegno il suo servizio pastorale.In occasione del suo compleanno, mons. Cornacchia ha ricevuto il messaggio di auguri del vicario generale,e di tutti i sacerdoti della diocesi:«Eccellenza Reverendissima,Con affetto sincero e profondo, desidero porgere i più calorosi auguri nel giorno speciale del Suo compleanno. A nome di tutta la Chiesa diocesana, vorrei esprimere la nostra gratitudine e il nostro affetto a Lei nostro pastore.In questa giornata di gioia e celebrazione, preghiamo affinché il Signore continui a colmare la Sua vita con grazie e benedizioni celesti. Che lo Spirito Santo Le conceda la forza e la salute necessarie per perseverare nel Suo prezioso servizio alla Chiesa diocesana, ispirandosi sempre all'esempio del buon pastore, Gesù.Con gratitudine per il Suo impegno instancabile e il Suo amore devoto per la nostra comunità, formuliamo gli auguri più affettuosi. Che questo nuovo anno di vita sia colmo di gioia, prosperità e significative realizzazioni spirituali.Con profonda stima e riconoscenza».Don Raffaele Tatulli, vicario generale