Cronaca dell'ennesimo furto d'auto a Giovinazzo

Ennesimo furto d'auto a Giovinazzo. Nella serata di ieri, alle ore 21.15, un manipolo di malviventi, giunti a bordo di un', hanno rubato unaparcheggiata in via Sindolfi. Qualche attimo dopo, l'auto violata è stata trainata via con l'assistenza della prima, sotto gli occhi di numerosi residenti della zona.Da via Sindolfi, l'auto rubata ha poi percorso via Rosa, via Celentano e via Daconto - dove c'è chi giura di aver udito nitidamente- per poi far perdere le proprio tracce oltre il cavalcaferrovia, inghiottiti dal buio. Forte lo sgomento di chi, in quella zona, ci vive, memori di altri furti avvenuti in passato. Sgomento che si trasforma in rabbia quando su Giovinazzo si accendono, com'è accaduto più volte nelle ultime 24 ore, solo i cupi riflettori della cronaca nera.La tecnica, quella dell'auto trainata, non è affatto nuova, episodi analoghi sono già stati raccontati in passato: le segnalazioni di colpi simili, infatti, si susseguono in tutto il circondario. Nella notte scorsa , soltanto l'intervento deiha permesso di sventare il furto di un'auto: i militari hanno intercettato sulla strada provinciale 107 un'che stava spingendo unarubata. La vettura è stata recuperata, i ladri (quattro, quelli a bordo) sono riusciti a dileguarsi.Un fenomeno, quello dei furti d'auto, sempre in pieno fermento che vede coinvolte organizzazioni criminali al cui interno opera unadedita al furto del mezzo, lache seziona le vetture e una" in grado di ripulire i pezzi nei circuiti dei demolitori compiacenti.