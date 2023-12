Rubano un'auto a Giovinazzo, ma arrivano i Carabinieri. Ladri in fuga

Ladri intercettati e poi inseguiti sulle strade di Giovinazzo, ma riescono a fuggire aiche recuperano l'auto finita nel mirino dei balordi, una. Il tutto ieri sera, quando un altro gruppo di malviventi, a bordo di unae composto in tutto da non meno di tre persone, si è materializzato in città.Intorno alle ore 19.00, infatti, i militari, mentre erano impegnati nei rilievi dell'incidente stradale avvenuto nei pressi della rotatoria di via Devenuto, hanno ricevuto la segnalazione del furto di una: i ladri, usando la consueta tecnica della spinta attraverso un suv, sono riusciti a portarla via a spinta. Segnalati i modelli delle due auto, sulla strada provinciale 107, nei pressi dello stabilimento, è avvenuto l'aggancio da parte di una pattuglia dellaMa la potente auto dei malviventi, un'altra, è riuscita a seminare la gazzella ed a fuggire: i componenti della banda, tallonati per un tratto, sono riusciti a farla franca, forti della potenza del motore e di una guida a dir poco spericolata, dileguandosi in fretta. E a nulla è servito il supporto delle altre pattuglie dell'territoriale, messe in allerta nella speranza che intercettassero il passaggio dei malviventi. Molto probabilmente, sono gli stessi autori di altri furti a nord di Bari.Dei ladri, dunque, nessuna traccia, ma resta importante il recupero dell'auto rubata, già restituita al legittimo proprietario che ha ringraziato i militari giovinazzesi, e la consapevolezza di aver sventato l'ennesimo furto. E proprio per cercare di contrastare questa piaga, ihanno organizzato numerosi servizi mirati.