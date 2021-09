Nel corso della notte appena trascorsa, verso le ore 03.00, idellahanno sventato il furto di un'auto. I militari, nel corso delle attività di controllo sul territorio, hanno intercettato lungo la strada provinciale 107 che porta a Terlizzi un'che stava spingendo unaappena asportata.Insospettiti dal comportamento dei banditi (quattro, quelli a bordo) e intuendo il fatto delittuoso, idella, col supporto di altre pattuglie della, inviate in supporto dalla sala operativa del, a Molfetta, non hanno esitato a seguire i due mezzi in fuga. I malfattori, però, alla vista delle varie gazzelle, hanno arrestato la fuga e con una manovra rapidissima hanno abbandonato lache stavano rubando.Infine si sono dileguati a bordo della lorofacendo perdere in poco tempo le loro tracce. Sul posto, i militari hanno eseguito i rilievi e gli accertamenti di rito. La vettura, recuperata, è stata restituita al legittimo proprietario, mentre sono in corso indagini finalizzate all'individuazione dei malfattori. Giova sottolineare, in questo caso, il pronto intervento deie sottolineare l'importante ruolo del numero d'emergenza, sempre attivo per ogni tipo di segnalazione.Il numero gratuito è un vero e proprio esempio di collaborazione con l'. In merito ai furti d'auto, infatti, è di fondamentale importanza la collaborazione dei cittadini che sono il primo vero occhio sul territorio. «È importante la collaborazione di tutti nel segnalare la presenza di persone sospette», dicono gli inquirenti.