Creatività in passerella, tutti i premiati della terza edizione di Molfetta Creation and Fashion

Non solo una serata dedicata alla moda, ma una celebrazione della creatività a tutto tondo. Archiviata con successo la terza edizione dell'evento: la manifestazione, voluta e ideata dall'agenzia di comunicazione molfettese I Monelli, replicando il format delle precedenti edizioni del 2019 e 2021, ha portato il fascino delle creazioni che spaziano dalla moda sposi al beachwear, fino alle proposte di look più di tendenza, sul palco appositamente allestito in, nel cuore di Molfetta.Una sera di fine estate per omaggiare non solo la creatività nel settore della moda, ma anche il: è stato questo il tema scelto per la terza edizione, e che ha scandito la serata con omaggi ai film più famosi, con le colonne sonore più iconiche che hanno creato l'atmosfera per le sfilate in passerella.Con il, rappresentato con i saluti istituzionali da parte dell'Assessore alla Cultura e al Marketing territoriale Giacomo Rossiello, la passerella a cielo aperto in corso Dante è diventata una vetrina per le proposte più originali e chic presentate da aziende, attività e professionisti del mondo della moda di Molfetta e non solo.La conduzione dei brillantiha accompagnato il pubblico nella scaletta di sfilate, esibizioni, acconciature realizzate dal vivo sul palco, fino al momento delle premiazioni. Dagli abiti da sposa di Via della Spiga Milano, alla presentazione in esclusiva dei gioielli de Il Tesoro e delle creazioni del brand di sandali donna made in Italy Thera's, poi spazio ai tessuti innovativi per il beachwear e streetwear con Y-E-S fino alle proposte della boutique Twice di Molfetta per la stagione autunno-inverno, con i make-up curati da Cesvim.Durante l'evento sono state premiate le eccellenze della moda, della creatività e del cinema made in Puglia, con uno sguardo attento soprattutto su Molfetta e sui suoi talenti: il regista molfettese, autore di numerosi cortometraggi che sono stati selezionati in più di 300 festival;, originaria di Molfetta e milanese di adozione, fondatrice della casa editrice e società di produzione AnotherCoffeeStories; l'attrice coratina, nota al pubblico del piccolo schermo per aver vestito i panni del personaggio di Porzia dal 2021 ne "Le indagini di Lolita Lobosco", e il giovane regista esordiente molfetteseApice della passerella di talenti, è salita sul palco di MCF la guest star della serata, volto noto per le sue apparizioni in film e serie televisive come "CentoVetrine", "Le tre rose di Eva" e la recente miniserie "Se potessi dirti addio" e anche come testimonial di svariati marchi di successo.La serata si è conclusa con un originale fashion show dal vivo con le acconciature firmateAnche l'hair artist molfettese è stato premiato sul palco per i suoi 35 anni di attività nel mondo dell'hairstyle.Tra i partner che hanno creduto nell'iniziativa Salvo Binetti Hair Artist, Noi Energia, Totorizzo Group, Y-ES-Beachwear, Twice, Il Tesoro, LD, Viva Network, Via della Spiga Milano, Thera's, Corso Umberto 82, UnipolSai Angelo Bisceglia, Geko17, Cesvim, XO.