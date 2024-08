Corteo Storico 2024: TUTTE LE FOTO

142 foto Corteo Storico 2024

È andata in scena ieri sera, 17 agosto, la 55ª edizione delorganizzato dallaI personaggi sono partiti intorno alle 20.00 dall'Istituto Vittorio Emanuele II, dove hanno fatto ritorno alle 22.30.In migliaia hanno affollato le strade di Giovinazzo, tantissimi dai centri viciniori e da fuori regione per assistere ad uno degli appuntamenti più sentiti del programma dei festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano. A rapire gli sguardi dei più piccoli, le evoluzione con le bandiere dello storico gruppoormai una presenza costante in riva al basso Adriatico.Qualche novità nella parte medievale del Corteo, chiuso da musici. Nei panni di Gereteo l'assessore Gaetano Depalo, Alfonso Arbore ha fatto da tedoforo, mentre la loro omologa, Cristina Piscitelli, si è trasformata per una notte in una gentil dama seicentesca.È stata, ancora una volta, una serata che ha portato in giro per strade e piazze di Giovinazzo migliaia di cittadini e cittadine, che hanno voluto assistere ad uno spettacolo itinerante entrato ormai nelle tradizione locale.Noi ve lo raccontiamo attraverso la nostra fotogallery.