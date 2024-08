Stasera c'è il Corteo Storico di Giovinazzo: tutto il percorso

Entra nel vivo la festa esterna in onore di Maria SS di Corsignano e grande importanza riveste ilche andrà in scena questa sera, 17 agosto, a partire dalle 19.30.Ad organizzarloche ha dato grande spazio ai giovani, puntando in questi anni ad più articolato Corteo, capace di abbracciare tutte le più importanti date legate al culto mariano a Giovinazzo.La partenza, dunque, è fissata per le 19.30 nel centralissimo Istituto Vittorio Emanuele II. Da lì i figuranti imboccheranno via Cappuccini, quindi via Marziani, via Balilla, giungendo in piazza Sant'Agostino, dove è previsto uno dei momenti centrali della manifestazione. Quindi il rientro verso piazza Vittorio Emanuele II da via Marconi, via Sasso e via Bitonto, fino allo spettacolo in piazza degli sbandieratori. A chiudere uno degli eventi più importanti dell'estate a Giovinazzo, la benedizione dal sagrato di San Domenico ed il rientro nell'IVE.