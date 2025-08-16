Corteo Storico Giovinazzo. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Corteo Storico Giovinazzo. Foto Gianluca Battista
Attualità

Giovinazzo celebra il suo passato col Corteo Storico: programma ed itinerario

Si tratta di uno degli eventi clou dei festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano

Giovinazzo - sabato 16 agosto 2025
Si tratta dei due giorni più attesi dell'anno per i giovinazzesi. Sono quelli della Festa Patronale in onore di Maria SS di Corsignano, con un programma fitto di eventi liturgici e popolari.
A questi ultimi è ascrivibile il Corteo Storico organizzato dalla Pro Loco, che quest'anno giungerà alla sua 56ª edizione con alcune novità.

IL PROGRAMMA E L'ITINERARIO
Si parte dunque alle 19.30 da Palazzo Ducale, nella bella e rinnovata piazza Duomo, dove i figuranti prenderanno il via quindi via Cattedrale, transitando da piazza Costantinopoli e piazza Umberto I, sino a giungere in piazza San Felice. Quindi vi sarà un ricongiungimento in piazza Vittorio Emanuele II. L'intero Corteo Storico, che ripercorre le tappe della devozione mariana a Giovinazzo, transiterà quindi in via Cappuccini, in via Marziani, poi in via Balilla ed in piazza Sant'Agostino con lo spettacolo degli sbandieratori.
Quindi il ritorno in piazza Vittorio Emanuele II da via Marconi, via Sasso e via Bitonto. Al termine, benedizione dal sagrato di San Domenico.
