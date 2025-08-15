Mons.Domenico Cornacchia al Casale
Vita di città

Il sabato della Festa Patronale: tutto il programma

All'alba la messa al Casale di Corsignano presieduta dal vescovo. Stasera il Corteo Storico

Giovinazzo - sabato 16 agosto 2025
Il sabato della Festa Patronale in onore di Maria SS di Corsignano è arrivato. Un sabato "speciale" per tanti fedeli, con la speranza che la tradizione non si faccia "moda" e che gli eventi liturgici vengano vissuti col massimo rispetto.
Due gli appuntamenti chiave: alle 7.30 la santa messa al Casale di Corsignano officiata da Mons. Domenico Cornacchia, vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi ed a sera, dalle 19.30, il Corteo Storico organizzato dalla Pro Loco.
Una giornata intensissima, vigilia della domenica della grande Festa Patronale e per questo motivo vi riproponiamo l'agenda degli appuntamenti per non farvi perdere nulla.

SABATO 16 AGOSTO
Ore 6.00 - Santa Messa nella chiesetta rurale del Padre Eterno.
Ore 6.00 - Avvio del pellegrinaggio dal centro cittadino al Casale di Corsignano con partenza dalla Concattedrale. Da Palazzo di Città sarà possibile usufruire del servizio navetta comunale. Rientro al termine della celebrazione al Casale.
Ore 7.30 - Santa Messa al Casale di Corsignano presieduta da Mons. Domenico Cornacchia accompagnato dal clero cittadino.
Previsto servizio navetta dalle 6.30 da Palazzo di Città con fermate in piazza Sant'Agostino e viale Moro nei pressi della Parrocchia Immacolata.
Ore 19.30 - Santa Messa in Concattedrale.
Ore 19.30 - 56ª edizione del Corteo Storico di Giovinazzo a cura della Pro Loco.
  • Corteo storico
  • Festa Patronale Maria SS di Corsignano
  • Messa al Casale di Corsignano
