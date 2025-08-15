Il sabato della Festa Patronale: tutto il programma

SABATO 16 AGOSTO

Da Palazzo di Città sarà possibile usufruire del servizio navetta comunale. Rientro al termine della celebrazione al Casale.

Il sabato della Festa Patronale in onore diè arrivato. Un sabato "speciale" per tanti fedeli, con la speranza che la tradizione non si faccia "moda" e che gli eventi liturgici vengano vissuti col massimo rispetto.Due gli appuntamenti chiave:Una giornata intensissima, vigilia della domenica della grande Festa Patronale e per questo motivo vi riproponiamo l'agenda degli appuntamenti per non farvi perdere nulla.Ore 6.00 - Santa Messa nella chiesetta rurale del Padre Eterno.Ore 6.00 - Avvio del pellegrinaggio dal centro cittadino al Casale di Corsignano con partenza dalla Concattedrale.Ore 7.30 - Santa Messa al Casale di Corsignano presieduta da Mons. Domenico Cornacchia accompagnato dal clero cittadino.Previsto servizio navetta dalle 6.30 da Palazzo di Città con fermate in piazza Sant'Agostino e viale Moro nei pressi della Parrocchia Immacolata.Ore 19.30 - Santa Messa in Concattedrale.Ore 19.30 - 56ª edizione del Corteo Storico di Giovinazzo a cura della Pro Loco.