Corteo Storico 2025
56ª edizione del Corteo Storico di Giovinazzo: il racconto in 100 scatti

In migliaia lungo il percorso per la rappresentazione messa in scena dalla Pro Loco

Giovinazzo - domenica 17 agosto 2025 2.35
Non c'è Festa Patronale in onore di Maria SS di Corsignano senza Corteo Storico della Pro Loco.
Giunta alla sua 56ª edizione, la rappresentazione itinerante non ha deluso affatto le aspettative delle migliaia di spettatori che si sono riversati nelle piazze e nelle strade di Giovinazzo, tantissimi provenienti da fuori città.

Sul fare della sera l'uscita da Palazzo Ducale, cuore del centro storico, quindi l'incontro con altri figuranti in piazza Vittorio Emanuele II, prima del giro per le vie del centro. In piazza Sant'Agostino il primo momento clou, con l'esibizione del Gruppo Nzegna di Carovigno, che hanno poi replicato al termine del percorso. Gli Sbandieratori e Musici di Capurso hanno invece chiuso il Corteo Storico con le loro evoluzioni ed il loro marciare ritmato.

Quindi il passaggio finale in piazza Vittorio Emanuele II, tra flash per dame e cavalieri ed orgoglio dei genitori per i piccoli e le piccole che hanno preso parte alla rappresentazione che ripercorre le tappe salienti della nascita e dello sviluppo del culto mariano a Giovinazzo. Andrebbe forse raccontato meglio durante e pubblicizzato di più oltre i confini cittadini con un piano di comunicazione articolato, è vero, ma il Corteo Storico di Giovinazzo rappresenta un "must" dell'estate nella località adriatica ed è uno dei beni immateriali più preziosi di questa città. Lo è grazie al lavoro della Pro Loco che durante tutto l'anno prova a tenere vive le tradizioni locali, non senza sforzi, in questo caso appoggiati dal Comitato Feste.

La benedizione finale è stata impartita da padre Giovanni dalla scalinata di San Domenico, davanti a migliaia di fedeli in raccoglimento. Tutti pezzi di un enorme puzzle che noi vi raccontiamo attraverso 100 scatti, con focus sui volti di alcuni dei protagonisti di questa bella 56ª edizione.
100 fotoCorteo Storico di Giovinazzo 2025
100 fotoCorteo Storico di Giovinazzo 2025
