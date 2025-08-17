56ª edizione del Corteo Storico di Giovinazzo: il racconto in 100 scatti

100 foto Corteo Storico di Giovinazzo 2025

Non c'èsenzaGiunta alla sua 56ª edizione, la rappresentazione itinerante non ha deluso affatto le aspettative delle migliaia di spettatori che si sono riversati nelle piazze e nelle strade di Giovinazzo, tantissimi provenienti da fuori città.Sul fare della sera l'uscita da Palazzo Ducale, cuore del centro storico, quindi l'incontro con altri figuranti in piazza Vittorio Emanuele II, prima del giro per le vie del centro. In piazza Sant'Agostino il primo momento clou, con l'esibizione delche hanno poi replicato al termine del percorso. Glihanno invece chiuso il Corteo Storico con le loro evoluzioni ed il loro marciare ritmato.Quindi il passaggio finale in piazza Vittorio Emanuele II, tra flash per dame e cavalieri ed orgoglio dei genitori per i piccoli e le piccole che hanno preso parte alla rappresentazione che ripercorre le tappe salienti della nascita e dello sviluppo del culto mariano a Giovinazzo. Andrebbe forse raccontato meglio durante e pubblicizzato di più oltre i confini cittadini con un piano di comunicazione articolato, è vero, ma il Corteo Storico di Giovinazzo rappresenta un "must" dell'estate nella località adriatica ed è uno deiLo è grazie al lavoro dellache durante tutto l'anno prova a tenere vive le tradizioni locali, non senza sforzi, in questo caso appoggiati dal Comitato Feste.La benedizione finale è stata impartita da padre Giovanni dalla scalinata di San Domenico, davanti a migliaia di fedeli in raccoglimento. Tutti pezzi di un enorme puzzle che noi vi raccontiamo attraverso 100 scatti, con focus sui volti di alcuni dei protagonisti di questa bella 56ª edizione.