Nando Depalo nella segreteria provinciale di Sinistra Italiana

Il consigliere comunale di Giovinazzo, Nando Depalo, è stato eletto nella segreteria provinciale di Bari di Sinistra Italiana. La sua elezione e quella di altri componenti si inserisce in una complessiva riorganizzazione del partito, costituendo un punto di riferimento importante per la sinistra dell'Area metropolitana di Bari dopo i buoni risultati delle scorse elezioni europee. Di seguito tutti i nuovi componenti:, consigliera comunale di Monopoli, insegnante di scuola elementare e attivista in ambito sociale, interprete genuina e appassionata di una visione della politica come impegno civile e come servizio alla comunità. Mariangela si occuperà dei rapporti con le associazioni e i movimenti.medico pediatra di Molfetta, già consigliera comunale, che porta in dote le sua capacità, le sue esperienze e le sue competenze per costruire una idea di politica come capacità di prendersi cura dell'altro e dell'ambiente che ci circonda, perché salute e ambiente sono due temi che non possono essere slegati.22 anni di Gioia del Colle, studente di giurisprudenza, in rappresentanza dell'UGS, l'organizzazione degli under 30 di Sinistra Italiana. Pier si occuperà non solo della comunicazione del partito ma soprattutto, insieme all'intero gruppo di UGS, di dare protagonismo ad una generazione che è fuori dai radar della politica, una generazione capace però di elaborazioni politiche innovative su temi come quelli della salute mentale o del transfemminismo.consigliere comunale di Giovinazzo e Giulio De Benedittis, assessore da dieci anni a Bitetto. Esperti e validi amministratori locali che si occuperanno di politiche del lavoro e di tutela dei lavoratori e avranno l'onere di mettere in rete e valorizzare le esperienze e le buone pratiche che emergono dai territori e dai nostri amministratori locali.