Contrada Sant'Antonio a Giovinazzo ripulita dai volontari di 2hands

Dopo la sosta forzata a causa dell'emergenza pandemica, l'associazione ambientalistaè tornata in azione domenica 2 maggio. L'iniziativasi è svolta nell'agro, in Contrada Sant'Antonio ed ha coniugato l'amore per la bellezza dei luoghi con la loro tutela da una inciviltà sempre crescente.Tanti i rifiuti rimossi da un'area piuttosto vasta dai 40 splendidi volontari (moltissimi dei quali giovani) che hanno permesso di recuperare complessivamente dalle campagneNello specifico sono stati rimossi«Le nostre campagne sono un fiore all'occhiello della nostra città - commentano dall'associazione ambientalista - e non possiamo permetterci di trascurarle. In questo senso 2hands Giovinazzo si è già attivata mettendo a punto un sistema di mappatura (2MAP, appunto) e invita tutti i cittadini a segnalare alla mail @2handsgiovinazzo@gmail.com zone dell'agro che versano in condizioni critiche, allegando foto/video e posizione GPS. Solo insieme possiamo raggiungere grandi risultati».Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 9 maggio, quando 2hands Giovinazzo, in collaborazione con Opa Opa, parteciperà al flashmob nazionale "di Sons of the Ocean. Tutte le informazioni per partecipare all'iniziativa saranno pubblicate sulle pagine social dell'associazione.