Gaetano Dagostino - Confraternita Purificazione. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Gaetano Dagostino - Confraternita Purificazione. Foto Gianluca Battista
Associazioni

Confraternita Maria SS Purificazione: Gaetano Dagostino è il nuovo priore

Succede a Raffaele Bavaro. L'ufficialità nelle scorse ore

Giovinazzo - sabato 1 novembre 2025
Una delle più antiche confraternite giovinazzesi, quella di Maria Santissima della Purificazione, avrà un nuovo priore. Dopo le consultazioni interne di qualche giorno fa, nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità: a prendere il posto di Raffaele Bavaro sarà Gaetano Dagostino. La conferma della decisione presa dai confratelli è arrivata da S.E. Mons. Domenico Cornacchia, vescovo di Molfetta-Giovinazzo-Ruvo-Terlizzi.
Con lui, lavoreranno a stretto contatto gli assistenti Andrea Brancato e Sabino Dangelico, mentre il segretario sarà Francesco Martorana. Il ruolo di economo è stato affidato a Natale D'Ambrosio.

Gaetano Dagostino, classe 1965, confratello da molti anni, era stato assessore al Turismo del Comune di Giovinazzo e presidente del Comitato Feste Patronali nel quadriennio dal 2019 al 2022 ed oggi arriva a questo incarico che gli conferisce oneri ed onori in seno ad un sodalizio antico, fondamentale soprattutto nelle attività tra liturgia e pietà popolare legate alla Settimana Santa ed al culto per la Beata Vergine Maria Addolorata.
A lui ed al suo nuovo direttivo, sempre guidati spiritualmente da padre Pasquale Rago, gli auguri per un proficuo lavoro al servizio della comunità dei fedeli.
  • Confraternita della Purificazione
Olio, aumentano arrivi da Paesi extra Unione Europea
1 novembre 2025 Olio, aumentano arrivi da Paesi extra Unione Europea
Meteo Ognissanti, qualche velatura e massime sui 20° a Giovinazzo
1 novembre 2025 Meteo Ognissanti, qualche velatura e massime sui 20° a Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Concerto di Passione, tanti consensi in Cattedrale per l'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" Musica Concerto di Passione, tanti consensi in Cattedrale per l'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese" Si è chiuso così il programma degli eventi in onore dell'Addolorata
Stasera a Giovinazzo la traslazione dell'effigie dell'Addolorata in Concattedrale Religioni Stasera a Giovinazzo la traslazione dell'effigie dell'Addolorata in Concattedrale Il programma completo di una serata che sarà il prologo del Settenario
Settenario Addolorata a Giovinazzo: il programma completo Religioni Settenario Addolorata a Giovinazzo: il programma completo Si parte il 3 aprile con la traslazione dell'effigie da Sant'Andrea in Concattedrale
In Concattedrale si celebra la Presentazione del Signore al tempio Religioni In Concattedrale si celebra la Presentazione del Signore al tempio Concluso ieri sera, 1° febbraio, il Triduo di preparazione
«Ai tuoi piedi, o bella Madre». Ieri sera la traslazione dell'Addolorata Religioni «Ai tuoi piedi, o bella Madre». Ieri sera la traslazione dell'Addolorata Iniziato il Settenario in onore della Vergine
Inizia il Settenario per l'Addolorata. Stasera la traslazione dell'effigie Religioni Inizia il Settenario per l'Addolorata. Stasera la traslazione dell'effigie Intenso programma liturgico varato da padre Pasquale Rago e dalla Confraternita di Maria SS della Purificazione
Settenario in onore della BVM Addolorata: il programma a Giovinazzo Religioni Settenario in onore della BVM Addolorata: il programma a Giovinazzo Si parte giovedì 14 marzo. Il 22 la processione del Venerdì di Passione
Ieri sera la traslazione dell'Addolorata in Concattedrale (FOTO e VIDEO) Religioni Ieri sera la traslazione dell'Addolorata in Concattedrale (FOTO e VIDEO) I confratelli della Purificazione hanno "accompagnato" l'effigie dalla chiesa di Sant'Andrea
Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
1 novembre 2025 Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico
1 novembre 2025 Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico
Premio "Matteotti " 2025 al giovinazzese Damiano Francesco Nirchio
31 ottobre 2025 Premio "Matteotti" 2025 al giovinazzese Damiano Francesco Nirchio
Rifiuti Giovinazzo: ripulita foce di Lama Castello
31 ottobre 2025 Rifiuti Giovinazzo: ripulita foce di Lama Castello
Dolcetto o scherzetto? Defender Giovinazzo-Lazio nella sera di Halloween
31 ottobre 2025 Dolcetto o scherzetto? Defender Giovinazzo-Lazio nella sera di Halloween
Ponte di Ognissanti, le farmacie di turno a Giovinazzo
31 ottobre 2025 Ponte di Ognissanti, le farmacie di turno a Giovinazzo
Coldiretti Puglia: "Per Halloween +20% produzioni zucche "
31 ottobre 2025 Coldiretti Puglia: "Per Halloween +20% produzioni zucche"
Il gusto della Puglia in scena: a Molfetta arriva “Sapulia 2025”
31 ottobre 2025 Il gusto della Puglia in scena: a Molfetta arriva “Sapulia 2025”
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.