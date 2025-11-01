Confraternita Maria SS Purificazione: Gaetano Dagostino è il nuovo priore

Una delle più antiche confraternite giovinazzesi, quella di, avrà un nuovo priore. Dopo le consultazioni interne di qualche giorno fa, nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità: a prendere il posto di Raffaele Bavaro saràLa conferma della decisione presa dai confratelli è arrivata da S.E. Mons. Domenico Cornacchia, vescovo di Molfetta-Giovinazzo-Ruvo-Terlizzi.Con lui, lavoreranno a stretto contatto gli assistenti Andrea Brancato e Sabino Dangelico, mentre il segretario sarà Francesco Martorana. Il ruolo di economo è stato affidato a Natale D'Ambrosio.classe 1965, confratello da molti anni, era stato assessore al Turismo del Comune di Giovinazzo e presidente del Comitato Feste Patronali nel quadriennio dal 2019 al 2022 ed oggi arriva a questo incarico che gli conferisce oneri ed onori in seno ad un sodalizio antico, fondamentale soprattutto nelle attività tra liturgia e pietà popolare legate alla Settimana Santa ed al culto per la Beata Vergine Maria Addolorata.A lui ed al suo nuovo direttivo, sempre guidati spiritualmente da padre Pasquale Rago, gli auguri per un proficuo lavoro al servizio della comunità dei fedeli.