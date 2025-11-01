Associazioni
Confraternita Maria SS Purificazione: Gaetano Dagostino è il nuovo priore
Succede a Raffaele Bavaro. L'ufficialità nelle scorse ore
Giovinazzo - sabato 1 novembre 2025
Una delle più antiche confraternite giovinazzesi, quella di Maria Santissima della Purificazione, avrà un nuovo priore. Dopo le consultazioni interne di qualche giorno fa, nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità: a prendere il posto di Raffaele Bavaro sarà Gaetano Dagostino. La conferma della decisione presa dai confratelli è arrivata da S.E. Mons. Domenico Cornacchia, vescovo di Molfetta-Giovinazzo-Ruvo-Terlizzi.
Con lui, lavoreranno a stretto contatto gli assistenti Andrea Brancato e Sabino Dangelico, mentre il segretario sarà Francesco Martorana. Il ruolo di economo è stato affidato a Natale D'Ambrosio.
Gaetano Dagostino, classe 1965, confratello da molti anni, era stato assessore al Turismo del Comune di Giovinazzo e presidente del Comitato Feste Patronali nel quadriennio dal 2019 al 2022 ed oggi arriva a questo incarico che gli conferisce oneri ed onori in seno ad un sodalizio antico, fondamentale soprattutto nelle attività tra liturgia e pietà popolare legate alla Settimana Santa ed al culto per la Beata Vergine Maria Addolorata.
A lui ed al suo nuovo direttivo, sempre guidati spiritualmente da padre Pasquale Rago, gli auguri per un proficuo lavoro al servizio della comunità dei fedeli.
