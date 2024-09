Dal 1° ottobre cimitero di Giovinazzo chiuso al lunedì

Powered by

Il sindaco Michele Sollecito, tenuto conto che già con un precedente provvedimento di aprile scorso aveva modificato gli orari di apertura e chiusura del cimitero di Giovinazzo, al fine di garantire l'esecuzione delle operazioni necroforiche nella giornata del lunedì durante il periodo estivo, ha emesso un'ordinanza con la quale si estende tale pianificazione oraria per tutto l'anno, sempre per garantire l'esecuzione delle operazioni necroforiche in sicurezza.Pertanto,Dal martedì al sabato si seguiranno i seguenti orari: la mattina 8-12, il pomeriggio 15-17; domenica e festivi solo la mattina dalle 7.00 alle 13.00