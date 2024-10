Ognissanti e commemorazione defunti, gli orari del cimitero di Giovinazzo

Giovinazzo, come tutto il Mezzogiorno d'Italia, vivrà un periodo di intensa spiritualità nelle prossime giornate, quelle dedicata allaQuest'anno il ponte festivo in occasione di queste due ricorrenze e tocca anche il 4 novembre, "Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate", in ricordo della fine della Prima Guerra Mondiale.«Nella circostanza della commemorazione dei defunti - si legge in una nota di Palazzo di Città -, il CimiteroTutte le attività, quelle necrofiche (che non siano l'ordinaria sepoltura dei cadaveri) e quelle manutentive e/o nuova edificazione,; è fatto obbligo alle imprese edili di tenere i cantieri in corso opportunamente recintati e protetti», quest'ultima precisazione nient'affatto scontata in tema di sicurezza dell'afflusso di cittadine e cittadini alla necropoli.