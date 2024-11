Commemorazione dei defunti, Mons. Cornacchia a Giovinazzo

Il 2 novembre è la giornata che i cattolici dedicano allaAnche quest'anno l'amministrazione comunale e la Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi hanno organizzato un programma articolato in due fasi.Alle ore 15.00 le comunità parrocchiali si ritroveranno ai piedi di Palazzo di città in piazza Vittorio Emanuele II. Intorno alle ore 15.15, un corteo si avvierà verso il Monumento ai Caduti posto all'incrocio tra il Lungomare Marina Italiana e via Crocifisso. Sarà quella l'occasione in cui le associazioni d'armi rivolgeranno un saluto ai defunti che in ogni tempo si batterono per la Pace e la sicurezza della nostra nazione.A seguire, la processione si muoverà verso il cimitero cittadino dove sarà deposta una corona di alloro in memoria di tutti i caduti delle guerre.