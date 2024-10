2 novembre, le cerimonie religiose a Giovinazzo

Powered by

In occasione del 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, l'Amministrazione comunale di Giovinazzo ha organizzato alle ore 15.00 un ritrovo delle comunità parrocchiali della città in piazza Vittorio Emanuele II, davanti a Palazzo di Città.Di qui, intorno alle ore 15.15, un corteo si avvierà verso ilA seguire, la processione si muoverà verso il cimitero cittadino dove sarà deposta una corona di alloro in memoria di tutti i caduti delle guerre. A seguire, alle ore 16.00, nella cappella del cimitero, si terrà una celebrazione eucaristica presieduta daS.E. Mons. Domenico Cornacchia e concelebrata dai sacerdoti della città.