Colori, giochi e burattini: festa di chiusura del Carnevale in Villa Comunale

Erano tanti i bimbi e le bimbe in Villa Comunale "Giuseppe Palombella" ieri mattina, domenica 18 febbraio, per la chiusura del festeggiamenti per ilBurattini, mascherine, vestiti colorati, coriandoli e tanti giochi grazie ache ha allietato una domenica con una temperatura oltremodo mite per essere febbraio.Una grande festa che ha coinvolto anche genitori e nonni, tanto per ribadire che l'allegria è contagiosa e davvero non ha limiti di età. Chiusura festosa dopo il Funerale al fantoccio del Martedì Grasso.Il racconto negli scatti che vi mostriamo grazie a Discover Giovinazzo.