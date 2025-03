Carnevale giovinazzese, in Villa Comunale rinviata la Pentolaccia

L'unica incognita era rappresentata dal meteo avverso. E così in Villa Comunale è stata rinviata al 9 marzodella domenica di Carnevale. La comunicazione è giunta solo in mattinata.Per grandi e soprattutto piccini l'appuntamento era fissato per le ore 11.00 con lo spettacolo di. Anche questo evento è organizzato dallcon il patrocinio del Comune di Giovinazzo e si inserisce nel cartellone carnevalesco.Scala dunque tutto al Martedì Grasso, 4 marzo, in piazza Vittorio Emanuele II alle ore 17.00 con il Veglioncino di Carnevale. Ci saranno animazione, giochi, musica ed infine la sepoltura del fantoccio che rappresenta i bagordi, ultimo atto prima della penitenza del periodo quaresimale che si aprirà alla mezzanotte con il Mercoledì delle Ceneri.