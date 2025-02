Carnevale giovinazzese, il programma dal 16 febbraio al 4 marzo

L'associazione Xenia, in collaborazione con Ramè e con il patrocinio del Comune di Giovinazzo organizza l'edizione 2025 del. Tanti gli appuntamentiper accompagnare soprattutto i più piccoli in questo periodo di festa sino al mercoledì delle Ceneri, giornata che segna l'inizio della Quaresima. Ci saranno laboratori, spettacoli di artisti di strada, animazione e la riscoperta di giochi d'altri tempi.Di seguito pertanto vi proponiamo il programma secondo quanto pubblicato sulle pagine social comunali di Discover Giovinazzo.Si parte dunque domenica prossima,dalle 10.30, con "La Carovana", musica, giochi ed animazione in piazza Vittorio Emanuele II.dalle 18.00, in Sala San Felice, ci sarà un interessante laboratorio di riciclo per i più piccoli dal titolo "A Carnevale ogni scarto vale"., dalle 11.00, la Villa Comunale "Giuseppe Palombella" ospiterà il "Big Circus Show" con "I grandi giochi". Ci saranno musica ed animazione a colorare la mattinata.Piazza Garibaldi ospiterà invece, dalle 11.00, lo spettacolo di Lorenzo Torres "La Pentolaccia".Infine il martedì grasso,, sarà la serata dedicata al grande "Veglioncino di Carnevale" per tutti i bimbi e le bimbe. Si inizia alle 17.00 in piazza Vittorio Emanuele II, con red carpet, musica e animazione, ma anche con il funerale del Carnevale.