Carnevale Giovinazzese, in Villa Comunale ci sono "I grandi giochi"

Continua cadenzato il programma del, la rassegna organizzata dall'associazione Xenia, in collaborazione con Ramè ed il patrocinio del Comune di Giovinazzo.Questa mattina, domenica 23 febbraio, a partire dalle ore 11.00, lasi animerà conSarà una grande festa collettiva, per i più piccoli, certamente, ma in cui si potranno divertire anche genitori e nonni.Musica ed animazione saranno garantiti dal "Big Circus Show" e sarà davvero difficile non farsi coinvolgere.Intanto venerdì scorso, 21 febbraio, si è svolto nella Cittadella della Cultura il laboratorio "A Carnevale ogni scarto vale", un modo intelligente per educare i più piccoli ad un cultura anti-spreco, proprio loro che cresceranno in una società iperconnessa, iperveloce, iperconsumistica.