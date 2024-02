Il Carnevale a Giovinazzo si chiude con il teatro dei burattini

Spettacolo domenica in Villa Comunale di Zuccherosa Animazione

Dopo la festa in maschera in piazza Vittorio Emanuele II ed il Funerale del Martedì Grasso, l'ultimo atto del Carnevale a Giovinazzo sconfina nel periodo quaresimale ma ha tutta l'aria di essere un evento a cui parteciperanno decine di bimbi e bimbe con i loro genitori.Domenica 18 febbraio, infatti, a partire dalle ore 11.00, laospiterà uno spettacolo per i più piccoli, col ritorno a gran richiesta delquesta volta a cura diSi tratterà dell'ultimissimo momento di convivialità e divertimento prima di tuffarsi nelle suggestive atmosfere che porteranno alla Santa Pasqua. L'evento è stato inserito nel cartellone pensato da Xenia, Chiamata di Scena ed Ichnos Studio e patrocinato dal Comune di Giovinazzo.