A Giovinazzo c'è il Veglioncino di Carnevale

Appuntamento per bimbe e bimbi in piazza Vittorio Emanuele II

Il Martedì Grasso segna inevitabilmente la fine del periodo carnevalesco e l'inizio, con il Mercoledì delle Ceneri, del periodo penitenziale quaresimale.Questo pomeriggio, alle 17.30, piazza Vittorio Emanuele II si colorerà con i suoni e i sorrisi del "Veglioncino di Carnevale" rivolto a tutti i bimbi e tutte le bimbe. Nell'agorà giovinazzese ci sarà un red carpet, uno spazio dedicato alla musica ed all'animazione. E poi la festa finale, con la sepoltura del fantoccio che rappresenta il Carnevale.Si tratterà del penultimo appuntamento del periodo carnevalesco organizzato dall'associazione Xenia col patrocinio del Comune di Giovinazzo. Penultimo perché La Pentolaccia che non si è tenuta in Villa Comunale domenica 2 marzo, sarà recuperata domenica 9 marzo.Tutti in maschera e tutti pronti a far festa, dunque.