CibòFest, a Giovinazzo il fine settimana per tutti i palati

Lungo la Passeggiata Messere degustazioni e tanto colore per un evento organizzato dalla Pro Loco APS

Giovinazzo ha accolto ieri sera, 21 luglio, la tappa di, la rassegna regionale di promozione del cibo di strada di qualità, organizzata dall'Ente Pro Loco APS su scala pugliese e dalla Pro Loco Giovinazzo.Venerdì 21 luglio,si è tenuta la serata inaugurale dell'evento itinerante di cibo da strada di alta qualità, che ha già portato con sé tutti i profumi ed i sapori dei piatti più famosi della tradizione regionale e nazionale. L'evento è inserito nel vasto cartellone dell'Estate Giovinazzese varato dall'amministrazione comunale.In questa terza edizione sono tante le specialità provenienti da varie città, che caratterizzano prodotti spesso a chilometro zero: il carato, gli arrosticini, la brace, la puccia pontina, specialità messicane, il black angus, la paella, la pinsa romana, l'hamburger artigianale, la carne chianina, la carne di cinghiale, le bombette, il panzerotto pugliese, la birra artigianale, i fritti di mare, i dolci siciliani e tanto altro ancora hanno solleticato il palato dei tanti presenti alla prima serata.Tanti punti di degustazione itineranti, pronti a stupire con le particolarità e la qualità della loro cucina e la bellezza dei Trucks e degli Ape car specializzati in questo genere di promozione dei prodotti locali di varie regioni.Si replica stasera e domani, sabato 22 e domenica 23 luglio. È il caso di dire, ce n'è per tutti i gusti.