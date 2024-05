Scuola "Buonarroti", assegnate le borse di studio e le pagelle d'oro

3 foto Borse di studio e Pagelle d'oro scuola "Buonarroti"

La scuola, ambiente formativo e educativo nel suo costante e quotidiano impegno, strizza l'occhio al profitto conseguito dai suoi studenti e lo fa premiando i più meritevoli che si sono distinti in differenti e specifici ambiti. Nel corso dell'emozionante cerimonia, svoltasi ieri pomeriggio nell'Aula Magna della Scuola Secondaria di primo grado " Buonarroti" dell'Istituto Comprensivo "Bosco-Buonarroti", sono state consegnate le "Pagelle d'oro" per merito scolastico e le Borse di Studio "Vacca- Volpicella" agli alunni dell'Istituto Comprensivo più meritevoli che hanno conseguito un rilevante profitto scolastico. L'incontro è stato anche l'occasione per la preside Maria Paola Scorza di presentare l'albo d'onore relativo all'anno scolastico 2022/2023 nel quale sono stati menzionati gli alunni che si sono distinti per merito scolastico, per riconoscimenti in concorsi scolastici e territoriali e per comportamenti solidali.« Noi conosciamo i risultati conseguiti nell'anno precedente dai nostri bravissimi studenti e vogliamo far sì che questi premi e riconoscimenti siano da stimolo anche per gli altri per il futuro. Vedere che continuino a essere messi in atto comportamenti solidali è per noi molto importante- ha affermato la dirigente scolastica Maria Paola Scorza».Le borse di studio per l'anno scolastico 2022/2023 una borsa di studio per sezione, sono state assegnate a studenti delle classi prime: Giuseppe De Biase, Giada Stea, Stella Rita Casucci e Alessia Labianca e rappresentano un ricordo in omaggio alla prof.ssa Anna Maria Vacca Volpicella, docente nel plesso Buonarroti che anni fa aveva donato un lascito con atto notarile. Il premio è stato ripartito tra gli alunni che hanno dato prova di impegno, di dedizione, di serietà e buona volontà, come ha affermato la preside, nonostante gli scarsi mezzi. Il premio stesso diviene così un incentivo allo studio e al profitto scolastico.Il riconoscimento delle Pagelle d'oro, assegnato per il merito scolastico, è un premio che la preside Scorza ha istituito a partire dall'anno scolastico 2018/2019 quando è arrivata a Giovinazzo a dirigere l'Istituto Comprensivo "Bosco-Buonarroti" e da allora questo premio è stato sempre attenzionato perché racchiude una storia speciale e unica. Le pagelle d'oro, supportate finanziariamente dalla dottoressa Rossella Ressa in onore della sua mamma Sabina Anemone-Ressa, sono state consegnate, alla presenza di Rossella Ressa da sua figlia Michela Paparella e dal giovane nipote Guido a nome della famiglia Anemone-Ressa. Infatti, il premio vuol ricordare la dottoressa Sabina Anemone-Ressa, prima donna pediatra in Puglia, originaria di Giovinazzo e da sempre legati tutti a questa nostra città; a lei nell'anno 2018, è stato intitolato il giardino della scuola "San Giovanni Bosco" su iniziativa della Fidapa.Le pagelle d'oro relative al merito scolastico dell'anno scolastico 2022/ 2023 sono state assegnate a Michele Pasqualoni, Federica Dibitetto ex aequo Tommaso Mastrofilippo e a Elena Fiorentino. La Pagella d'oro è un premio assegnato agli alunni con merito assoluto che hanno conseguito la valutazione più alta, quindi di eccellenza: rispettivamente il migliore alunno della classe di prima, il migliore della seconda e il migliore della classe di terza della scuola secondaria di primo grado "Buonarroti". Alla consegna delle Borse di Studio " Vacca –Volpicella" e delle Pagelle d'oro è stato presente il Sindaco Michele Sollecito che si è così espresso. « L'albo d'onore ideato dalla preside Scorza evidenzia l' idea in positivo della meritocrazia: idee innovative di scuola inclusiva, aiuti e incentivi per essere messi nelle migliori condizioni per studiare. Anche se le risorse sono sempre limitate si riescono a mettere in atto iniziative tipo queste di cui parliamo per dare risalto all'impegno e attaccamento alla scuola dei nostri studenti e studentesse, con l' augurio che la prossima estate non sia solo svago ma tempo dedicato anche alla lettura».Tutti i convenuti si sono spostati al primo piano dello storico plesso scolastico di Scuola Media per condividere un'altra emozione molto bella e sentita. Infatti, è stato intitolato il Laboratorio di Scienze alla compianta docente di matematica Grazia Marzella, scomparsa prematuramente lo scorso anno.Don Luigi Ziccolella, in passato docente di religione nella "Buonarroti", ora parroco della parrocchia Immacolata, ha curato un momento di preghiera e una benedizione nel mentre scopriva la targa dedicata alla professoressa di matematica.«È un momento palliativo importante per non dimenticare il suo sorriso, le sue competenze e l'amore per i suoi ragazzi- ha affermato il sacerdote.Il laboratorio ci ricorderà che insieme ci saranno docenti che cammineranno accanto ai ragazzi in un cammino di vita e di crescita. La vita va vissuta e spesa fino in fondo perché ci permette di arricchire la nostra vita e quella di chi ci è accanto».Il pensiero espresso dagli alunni della professoressa Marzella in suo ricordo ha toccato il cuore e ha emozionato tutti i presenti tra cui il marito e il figlio della docente. Il laboratorio scientifico sarà un punto di riferimento nel ricordo della sua passione per la chimica e per la passione profusa nell'insegnamento.