L’Associazione “Famiglie caduti e dispersi in guerra” premia Elena Fiorentino e Victoria Rizzi

L', venerdì 9 giugno, nell'aula magna della S.S. di Primo Grado "M.Buonarroti, ha premiato le alunnedella classe III sez.A, le quali hanno consentito all'Istituto di vincere il primo premio del Concorso nazionaledestinato alle S.S. di primo e secondo grado.Alla cerimonia di premiazione la Dirigente scolastica dell'Istituto, Prof.ssa Maria Paola Scorza, ha accolto il Presidente nazionale, Giuseppe Di Giannantonio, il Direttore Responsabile della rivista associativa "Il Presente", Giancarlo Zappacosta, il presidente provinciale dell'Ass., Stufano Giovanni, il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito e Ruggiero Filannino, Comandante della locale Stazione dei Carabinieri.Il Presidente nazionale dell'Associazione, Dott. Giuseppe di Giannantonio, ha premiato le alunne per aver raccontato nell'elaborato, in forma di epistola, il grande mistero, della libertà e della sofferenza, nella meravigliosa voglia di vivere di due ragazzi, che combattono a loro modo per la libertà cercando di non far prevalere il silenzio dell'acquiescenza. Si è poi congratulato con la loro docente, prof.ssa Lorenza Persia, per aver abilmente guidato le alunne nella ricerca storica e per aver saputo loro trasmettere sentimenti di profonda umanità.Il caporedattore,, ha definito l'elaborato generoso, sensibile, umile a tal punto da creare smarrimento nel lettore. Il pregio della lettera - ha evidenziato - sta nel suo essere una vivida testimonianza di umanità, suggerendoci che dal dolore l'uomo è spinto a tentare nuove strade verso il sollievo, si fa ingegnoso, affina l'intelligenza e la sensibilità, è costretto a discernere tra le illusioni e il vero.La successiva lettura, alquanto espressiva del testo, enunciata sempre da Giancarlo Zappacosta, ha ricreato l'atmosfera del momento storico tanto da suscitare attraverso le parole, le pause e il ritmo grande commozione nell'animo di tutti i presenti.Il sindaco, Michele Sollecito, ha esortato i presenti, anche i più piccoli, a ricordare l'importanza del testo della Costituzione e gli alti valori a cui è ispirata. Ha inoltre ricordato che la denominazione dell'Istituto riporta i nomi di due grandi personaggi storici San Giovanni Bosco, il cuore educativo, e Michelangelo Buonarroti, il cuore artistico.Complimenti alle studentesse, alla docente e alla Dirigente scolastica, Prof.ssa Maria Paola Scorza, che promuove la partecipazione degli alunni a progetti e concorsi aventi come finalità quella di valorizzare la memoria storica, l'arte e la cultura.Grande soddisfazione in tutta la Comunità scolastica per l'importante traguardo conseguito.