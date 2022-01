Centro storico, parcheggio via Fossato e campo sportivo: quasi 4 milioni di euro a Giovinazzo

LE OPERE FINANZIATE

INTERVENTI ATTESI DA TEMPO

LE DICHIARAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI

Il Comune di Giovinazzo ha ottenuto complessivamente quasi 4 milioni di euro per quattro interventi di rigenerazione urbana.Si tratta di una delle località maggiormente finanziate da fondi governativi e rientranti nelle ipotesi dall'articolo 1, commi 42 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021 volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Danaro che giungerà quindi grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).Saranno finanziate 1748 opere pubbliche in tutte le regioni italiane e 483 sono gli enti locali beneficiari, tra cui appunto la Città di Giovinazzo, che risulta in rapporto alla popolazione una delle località che hanno ricevuto maggiori fondi.Intensa era stata nei mesi scorsi l'attività dell'assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Gaetano Depalo, tra progettazioni, candidatura ed il caricamento dei dati riferiti agli interventi.Le opere finanziate sono le seguenti: 1.130.000 euro serviranno per il ribasolamento complessivo del borgo antico, intervento atteso da tempo; 470.000 euro invece serviranno per l'efficientamento della pubblica illuminazione e per nuovi percorsi turistici all'interno dello stesso centro storico; 600.000 euro invece sarà la cifra impegnata per la realizzazione del parcheggio in via Fossato, divenuto ormai indispensabile per moderare il traffico veicolare nei mesi estivi; 1.783.000 euro invece andranno a completare il restyling dell'intera area del campo sportivo "Raffaele De Pergola" che diverrà, nelle intenzioni di amministratori e tecnici, una nuova piccola cittadella dello sport giovinazzese. Questo intervento seguirà e completerà quelli già messi in cantiere dall'Ente comunale.Se la necessità di decongestionare il traffico in via Fossato e nelle arterie di Levante era ben presente sin dal 2017, quando l'Amministrazione uscente lo propose in pompa magna come intervento nel programma elettorale, progetto poi accantonato per l'onerosità, l'intervento corposo nel centro storico, salotto buono della città di Giovinazzo, appare come il più importante. Il basolato necessita da anni di manutenzione ben oltre l'ordinario e alcune gettate d'asfalto gridano vendetta. Sarà importante per gli amministratori che se ne occuperanno (verosimilmente dopo le consultazioni elettorali di primavera, tra il 2022 ed il 2026) vigilare affinché l'opera sia condotta a termine con la massima attenzione al contesto storico ed architettonico, con uno sguardo anche a piazza Vittorio Emanuele II.Di rilevanza per tutta la galassia dello sport cittadino sarà infine il rifacimento del campo "De Pergola", su cui già il Comune aveva intercettato fondi ed ha completato un primo progetto esecutivo. Con questo intervento si punta ad un piccolo polo sportivo che potrebbe cambiare anche il modo di percepire l'associazionismo del settore in città, dando magari nuovamente slancio anche al calcio, scomparso dai radar da troppi anni.La notizia è stata così commentata dal sindaco di Giovinazzo, Tommaso Depalma: «Il segreto di questo bel risultato è nella capacità di pianificazione e di guardare avanti - è il commento - Le opere finanziate appartengono a progetti già approntati dalla nostra Amministrazione da tempo e prima che arrivasse il PNRR. Adesso sorrido io nel ripensare ai risolini dei nostri oppositori quando noi parlavamo di pianificazione strategica e venivamo presi in giro, quasi fossimo fuori dalla realtà. La nostra capacità di guardare avanti ora viene premiata. Sono veramente felice di chiudere il mio mandato con risultati come questi che daranno a Giovinazzo opere bellissime e risolveranno problemi che vengono da lontano su questioni ataviche».Per Gaetano Depalo, assessore ai Lavori Pubblici, invece, c'è «grande soddisfazione ed orgoglio per questo ulteriore importantissimo risultato raggiunto. A titolo personale, quello che più mi preme dire, è che sono onorato di servire la mia città nel tentativo di renderla sempre più bella, ricca di servizi ed accogliente», è stata la sua conclusione.