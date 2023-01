Carrozziere abbandona rifiuti speciali, denunciato dalla Polizia Locale

Avrebbe gettato i rifiuti provenienti dalla sua attività fra gli ulivi, pensando che nessuno sarebbe risalito a lui. Ma lal'ha individuato, denunciandolo. È accaduto a Giovinazzo. A finire nei guai uncarrozziere di Bitonto, che invece di smaltire regolarmente i suoi scarti, ha preferito scaricarli illecitamente.Tutto è nato da una segnalazione, lo scorso 10 gennaio, pervenuta al. Giunti sul posto, in località Torre Ferrante, nei pressi della sottostazione, gli agenti si sono imbattuti, sulla carreggiata e sul ciglio della strada, in una piccola discarica di rifiuti speciali non pericolosi. C'erano quattro paraurti, un parabrezza in vetro, un cartone con alcuni fanali di auto, oltre a cinque bustoni al cui interno, fra vari materiali, erano presenti cartoni da imballaggio diDopo il sopralluogo e i rilievi fotografici, gli agenti coordinati dal maggiorehanno subito iniziato ad indagare per capire chi potesse essere il responsabile dello sversamento e dopo una serie di mirati accertamenti di polizia giudiziaria, partiti dallaritrovati e passati per il controllo delleche monitorano la zona, al termine di una specifica attività d'indagine, hanno scoperto che si trattava di un carrozziere che aveva l'officina a Bitonto.L'uomo, un, è stato deferito in stato di libertà presso laper abbandono di rifiuti, che se effettuato nell'ambito di un'attività d'impresa è previsto come reato, e per attività di gestione non autorizzata di rifiuti. Tali scarti, infatti, sono classificati come speciali dal