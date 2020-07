Capre sulla litoranea: disagi al traffico verso Molfetta

s'è sottratto al controllo del relativo proprietario e ha parzialmente invaso la ex strada statale 16 Adriatica per Molfetta, all'altezza della strada che conduce al campo sportivo Raffaele De Pergola. È quanto avvenuto nella mattinata di oggi a Giovinazzo.Subito si è formata una lunga colonna di auto, che hanno rallentato per evitare di investire gli animali, immortalati con i cellulari dagli increduli automobilisti, a cui si è palesata davanti la bizzarra scena. La presenza degli ovini ha causato disagi tutto sommato contenuti in alcuni minuti di attesa, senza incidenti, mentre sul posto è prontamente giunta una volante dellache ha controllato la situazione senza peraltro poter far molto di più.Si è inoltre riuscito ad evitare che gli animali giungessero direttamentedella litoranea che unisce Giovinazzo a Molfetta, dove le ripercussioni sarebbero potute essere senz'altro ancor più gravi. Per fortuna però l'episodio, che ha strappato più di un sorriso, non ha avuto gravi conseguenze.