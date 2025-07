Candidata a finanziamento nuova palestra scuola "Marconi"

Nuovo progetto comunale per laTutto sarebbe possibile grazie all'apertura di una nuova linea di finanziamento che permetterebbe di non gravare sulle casse dell'ente e significherebbe il completamento dei lavori di riqualificazione della scuola, anch'essi frutto di un importante finanziamento per 2.500.000 euro.Lo ha reso noto nelle scorse ore l'assessoreche ha spiegato: «Nell'ambito del totale recupero di tutte le strutture sportive principali di Giovinazzo, ad iniziare dal campo sportivo De Pergola, l'assessorato ai Lavori Pubblici candida il nuovo progetto della palestra Scuola Media Marconi e degli spazi esterni. L'intervento prevede tutta la sistemazione della palestra, la climatizzazione degli ambienti compresi gli spogliatoi, di tutti gli impianti e della pista, nonché la riqualificazione dei campi esterni della scuola stessa».Il progetto di totale restyling e recupero degli spazi dedicati allo sport - secondo quanto appreso dalla nostra redazione - è pari acomprensivi di tutti gli oneri connessi, cifra comprensiva degli arredi per un netto lavori«La speranza - ha chiosato Depalo - è di poter ottenere queste importanti risorse oltre alle tante altre già ottenute».