Cecilia D’Elia presenta "Chi ha paura delle donne" alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Un incontro che si preannuncia ricco disulle grandiche attraversano il nostro tempo., alle ore, lediospiteranno la senatrice della Repubblica e vicepresidente della Commissione bicamerale sul femminicidioper la presentazione del saggio "" (Donzelli Editore), moderata da. A dialogare con l'autrice sarannoL'Italia non è ancora un paese per donne: nonostante i cambiamenti epocali e le conquiste raggiunte, la piena cittadinanza femminile resta un traguardo lontano. Nella sua opera, Cecilia D'Elia affronta senza retorica e con profondità analitica i temi legati alle, allae alla necessità di un'La pandemia ha evidenziato in modo drammatico il ruolo essenziale, e troppo spesso invisibile, delle donne nella società e, insieme, ha mostrato la. Oggi, in un clima in cui il patriarcato è messo in discussione ma reagisce con violenza, è urgente riconoscere come i femminicidi e l'attacco al diritto all'aborto rappresentino un'offensiva culturale e politica.Partendo dalla sua esperienza personale nei movimenti e nelle istituzioni, Cecilia D'Elia propone una riflessione politica che intreccia lacon quella del. Due crisi non identiche, ma profondamente connesse.Attraverso pagine lucide e appassionate, l'autrice denuncia l'illusione che la sola presenza femminile ai vertici possa tradursi in reale emancipazione per tutte. Il libro propone un: per costruire una società più giusta, occorre una nuova politica che unisca