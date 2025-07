A Giovinazzo via Cattedrale è un omaggio ai rosoni di Puglia

In tanti, tra residenti e turisti provenienti da diverse nazioni, si sono chiesti nei giorni scorsi di cosa si trattasse, incuriositi.A svelare i particolari di questa singolare iniziativa è stato, nelle scorse ore, il sindaco Michele Sollecito attraverso i canali social.«Anche quest'anno l'AIAP (Associazione Italiana Amici del Presepe) con il gruppo "Gomitoli di Creatività" - ha spiegato il primo cittadino - ha voluto lasciare un segno alla nostra Città attraverso l'arte antica dell'uncinetto ancora molto affascinante e che attrae gente di ogni età. Dopo gli "abbracci agli alberi" delle piazzette di quartiere dello scorso anno, le alacri signore uncinettine hanno pensato di dare vita a "La Via dei Rosoni" realizzando centrini di varie misure che richiamano proprio i bellissimi e complessi rosoni delle nostre chiese.Le signore - ha continuato Sollecito - che hanno realizzato questi capolavori, hanno voluto donarli per adornare e abbellire Via Cattedrale, una delle vie principali del centro storico. Sono stati posizionati in modo che possano essere ammirati in tutta la loro bellezza. Un vivo ringraziamento va all'AIAP e in particolare alle signore del gruppo AIAP - Gomitoli di Creatività», è stata la sua doverosa conclusione.