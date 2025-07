L'altro sabato sera a Ponente

Ci sono ormai i parcheggi a monte, nell'area mercatale, c'è il trenino-navetta, ci sono i localini sul mare come nelle località che contano, c'è l'infopoint aperto sino a tardi.Ma tutto questo non basta perche continua a preferire pizze e panzerotti al cofano o bivacchi sulle spiagge (sic!) del litorale di Ponente e Levante.A proposito di Ponente, le fotografie che vedete sono state scattate a tarda sera sabato 5 luglio tra i "Monaci alti" e la zona Trincea:adatti a raccoglierne di piccoli, non di certo la portata di un pasto in un'abitazione.Sono pochi quei portarifiuti sul lungomare Marina Italiana?Può darsi, ma le modalità con cui continuano i bivacchi senza controlli è preoccupante. Da una parte c'è una Giovinazzo che si vuol far trovare pronta, bella, accogliente; dall'altra c'è il volto più brutto del fine settimana. Siamo un popolo a cui difetta il senso civico, ce ne siamo convinti da tempo, e pertanto sarebbero opportuni maggiori controlli, raschiando il fondo delle casse comunali ed assicurando lo straordinario al già risicato numero di agenti di Polizia Locale.