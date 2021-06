Laha finalmente un nuovo Comandante. Si tratta del maggiore, 54enne originario della cittadina adriatica, che arriva dal, dopo aver avuto esperienze tra le altre anche a Gallipoli, Capurso ed una formazione importante a Torino.Campanella eredita dunque una situazione fattasi complessa in questi ultimi mesi, con il Corpo del Comando di via Cappuccini senza una reale guida ormai dal 1° marzo scorso, quando terminò la proroga dell'incarico al maggioreora a Bari, e alimentò tante polemiche da parte delle opposizioni nei confronti dell'Amministrazione comunale. Campanella arriva a Giovinazzo dove ha firmato un contrattocon possibilità per un rinnovo dell'incarico.Soddisfatto l'Assessore al ramo,che più di ogni altro è stato il regista di questa operazione: «Sono convinto si sia perso un po' di tempo - ha ammesso -, ma era dovuto ad una serie di incastri per occupare le caselle di Comandante anche in altre località. Campanella è uomo vero delle istituzioni, una scelta di cui siamo molto soddisfatti e che abbiamo cercato. Giovinazzo avrà un comandante con la C maiuscola e con grande esperienza».«Al termine del primo semestre - ci ha quindi confidato Stallone - sono certo che saremo prontissimi, se lui naturalmente lo vorrà, a rinnovargli fiducia. Ripeto e chiudo: Campanella è una scelta che non guarda affatto al breve termine, ma si spinge in prospettiva».