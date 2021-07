Campagna amica torna a Giovinazzo

Il miglioramento della situazione epidemiologica in tutta la Puglia consente nuove aperture e spazi condivisi con i giusti accorgimenti.Non fa eccezioni Giovinazzo, dove ogni seconda domenica del mese ritornadi Coldiretti (in foto una edizione nel piazzale della stazione ferroviaria), il mercatino dei prodotti a chilometro zero che intende valorizzare le produzioni di qualità.Si ricomincia dunque da domenica 11 luglio, ma in una nuova cornice sul mare. «Abbiamo scelto piazzale Leichardt - ha comunicato l'Assessore alle Attività Produttive,- per rendere ancora più alla portata di cittadino e visitatore il mercatino».Si inizia dalle 9.00 del mattino e si prosegue fino a sera. Una buona notizia per i tanti produttori pugliesi che arriveranno e per i giovinazzesi che amano prodotti della terra di qualità ed a chilometro sostanzialmente zero.